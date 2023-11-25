العظمى في القاهرة 28.. درجات حرارة مرتفعة اليوم ورياح مثيرة للأتربة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا مؤقتا في قيم درجات الحرارة تدريجيا مع تقدم ساعات النهار وسطوع الشمس.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن اليوم نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية الجنوبية القادمة من الصحراء الغربية وهي مرتفعة في درجات حرارتها، لذلك ستكون الأجواء مائلة للحرارة، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 28 درجة مئوية.

وتابعت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في الليل والصباح الباكر في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة، كما من المتوقع نشاط الرياح اليوم المثير بالأتربة والرمال.