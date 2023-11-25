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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تعلن حصاد 75.7 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية
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أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، اليوم السبت، أن المزارعين الأوكرانيين نجحوا في حصاد 75.7 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية الجديدة حتى أمس.

 

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية اليوم: "أن حصاد الحبوب والبقوليات تم على مساحة 10.237 مليون هكتار بإنتاجية قدرها 53.8 سنت للهكتار، وجرى حصاد أكثر من 55.53 مليون طن من الحبوب، وأكثر من 20 مليون طن من البذور الزيتية".

 

على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم /السبت/، إصابة شخصين جراء هجوم روسي واسع النطاق بمسيرات مفخخة استهدف العاصمة كييف.

 

وأكدت السلطات الأوكرانية ـ حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية - أن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة من طراز "شاهد" منذ بداية الحرب خلال الليل واستهدف كييف في الأساس.

 

من جهته، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شخصين أصيبا في منطقة سولوميانسكي، مضيفا أن مبنى سكنيا تضرر أيضا جراء سقوط حطام إحدى المسيرات التي أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية.

أوكرانيا الحبوب والبذور الزيتية