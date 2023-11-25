سفير فلسطين لدى العراق: هناك مخططات تستهدف المنطقة العربية كاملة

أكد سفير فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، وجود مخططات تستهدف الفلسطينيين على كامل أرضهم، موضحًا أن المعركة لا تستهدف الشعب الفلسطيني فقط، ولكنها تستهدف المنطقة كاملة وتسعى إلى زعزعتها.

وقال السفير الفلسطيني - في تصريحات لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - "إنه قد تم طرح عدة برامج لها علاقة بالتوطين وطرد الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى سيناء والأردن ضمن مفهوم الوطن البديل، وربما تستهدف البرامج مناطق أخرى من الوطن العربي".

وأشاد السفير الفلسطيني لدى بغداد، بموقف الشعب العراقي وحكومته والنخبة السياسية والمرجعيات الدينية تجاه الأحداث في غزة.

ومن جانبه، أكد المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أنه تم إرسال عشرات الأطنان من المساعدات إلى غزة من خلال 4 دفعات، وقام الهلال الأحمر العراقي بتسليمها إلى الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.