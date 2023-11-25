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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عثر بحوزته على كمية من المخدرات.. إحالة مسجل خطر بعين شمس للجنايات

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة مسجل خطر عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، الي محكمة الجنايات لبدء محاكمته. 


كانت قد نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص وكميات من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بقصد الإتجار بعين شمس. 

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عين شمس بمديريـة أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار – كمية من مخدر الكيتامين – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) . 

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

احالة مسجل خطر حاز المخدرات بعين شمس للجنايات