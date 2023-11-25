الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وذلك بالتزامن مع بدء ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنّ هدنة غزة هي فترة توقف قصيرة سنستأنف بعدها العمليات بقوة عسكرية كاملة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم حي "جبل الطويل" وداهم منزلا يعود لعائلة الجيوسي وعاث خرابا في محتوياته.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز في حي البالوع.

وأفرجت، أمس، حركة المقاومة الفلسطينية عن مجموعة من المحتجزين في غزة منذ أسابيع، وهي المرحلة الأولى في تبادل الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام.

شهد 2.3 مليون فلسطيني في غزة هدوءًا بعد 7 أسابيع من القصف الإسرائيلي المستمر، الذي أودى بحياة الآلاف، ودمر مساحات شاسعة من الأراضي بالأرض وطرد 3 أرباع السكان من منازلهم، كما صمت إطلاق الصواريخ من فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.