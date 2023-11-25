اليوم..طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري ورياح مثيرة للرمال

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و و جنوب سيناء وحار علي جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد السبت نشاط رياح مثير للرمال والاتربة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد مما يؤدى الي انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

كما يشهد اتربة عالقة نهارا علي مناطق من جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمى 17 درجة .