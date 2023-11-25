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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الأهلي يواجه ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي بطل أفريقيا
الأهلي بطل أفريقيا
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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نظيره ميدياما الغاني في بداية دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي وي السلام في التاسعة مساء اليوم السبت بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير لتحقيق انطلاقة قوية وحسم  الثلاث نقاط في مستهل مشواره بدور المجموعات من أجل الحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي بعد الفوز على الوداد المغربي.
ويخوض الأهلي مواجهة نظيره ميدياما وسط عدد كبير من الغيابات في صفوف الفريق على رأسها الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق والتونسي علي معلول وخالد عبد الفتاح ورضا سليم ومحمود متولي ومحمد الضاوي كريستو.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي والحصري لمباريات البطولة الإفريقية.

يذكر أن الأهلي يتواجد ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري. 

الأهلي وميدياما الغاني دوري أبطال أفريقيا غيابات الأهلي أمام ميدياما