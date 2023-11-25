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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مستشار سابق في البنتاجون: الولايات المتحدة أرسلت تقريبًا جميع مخزوناتها من الأسلحة إلى أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أوضح المستشار السابق لرئيس البنتاجون، دوجلاس ماكجريجور، على حسابه في منصة "إكس"، أن النزاع الأوكراني استنزف جميع الاحتياطيات العسكرية الأمريكية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وقال ماكجريجور: "لقد أرسلنا جميع إمداداتنا العسكرية وأنظمة الأسلحة والذخيرة المتوفرة لدينا تقريبا إلى أوكرانيا. لم يبق لدينا الكثير. لقد خسرنا الحرب في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أشار ماكجريجور إلى أن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار بسبب ارتفاع مستوى الفرار من الخدمة في صفوف العسكريين.

وبحسب المستشار السابق لرئيس البنتاجون، فإن القادة الأوكرانيين يستسلمون برفقة وحدات بأكملها للجيش الروسي بسبب عدم قدرتهم على إجلاء الجرحى.

مستشار سابق في البنتاجون الولايات المتحدة الأسلحة أوكرانيا