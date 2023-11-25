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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقدونيا الشمالية تفتح أجواءها أمام طائرة لافروف

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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أعلنت مقدونيا الشمالية أنها ستعلق مؤقتا الحظر على دخول الطائرات الروسية لأجوائها حتى يستطيع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن يشارك في اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة "أسوشيتدبرس" الامريكية.

وأشارت حكومة مقدونيا الشمالية إلى أنها ستفتح أجوائها أمام طائرة لافروف خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، تزامنا مع استضافة البلاد لاجتماع وزراء خارجية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي سيعقد في عاصمتها سكوبيه.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول الأوروبية أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.

وفي العام الماضي منعت بولندا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من المشاركة في اجتماع وزاري مماثل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الروسي لم يؤكد بعد قبول دعوة وزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثماني لحضور الاجتماع.

مقدونيا الشمالية تفتح أجواءها طائرة لافروف سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي