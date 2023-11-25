وصول 105 مواطنين روس إلى موسكو بعد إجلائهم من غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مساء أمس الجمعة، وصول طائرة خاصة تابعة للوزارة تحمل على متنها أكثر من 100 مواطن روسي مع أفراد أسرهم تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مطار دوموديدوفو في موسكو، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت الخدمة الصحافية لوزارة الطوارئ الروسية، أن 105 أشخاص وصلوا على متن الطائرة "إيل-76" ​​، بينهم 55 طفلا، وأشارت إلى أن "تقديم المساعدة للمواطنين مستمر بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية وممثلي المنظمة الدولية للدفاع المدني".

الجدير ذكره، أن هذه الرحلة الخاصة هي الثامنة من نوعها لإعادة المواطنين الروس الراغبين بالخروج من قطاع غزة، وفي المجموع، تم إجلاء 761 شخصا بالطائرات التابعة لوزارة الطوارئ الروسية.