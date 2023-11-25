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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولتون: اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل انتصار كبير جدًا لحركة حماس

جون بولتون
جون بولتون
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صرح المساعد السابق للرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، بأن إسرائيل سمحت لحركة "حماس" بتحقيق نصر كبير من خلال الموافقة على صفقة تبادل الأسرى والهدنة الإنسانية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وكتب بولتون في صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية: "هذا القرار له فوائد، ولكن هناك أيضا تكاليف. في هذه الحالة، حققت حماس نصرا كبيرا. ليس من الواضح بعد ما إذا كانت هذه الصفقة ستشكل سابقة سلبية نهائية لإسرائيل، لكنها تلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت إسرائيل قادرة على تحقيق هدفها المشروع وهو القضاء على التهديد الذي تشكله حماس".

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