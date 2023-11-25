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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يؤكد دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني

نبيل عمّار
نبيل عمّار
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أكد وزيرالشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج نبيل عمّار دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطينى الشقيق ولنضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه التاريخية وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد «عمار» خلال لقائه مع هائل الفاهوم، سفير دولة فلسطين بتونس، بصمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة قوات الاحتلال الذي يستهدف المدنيين الأبرياء العزّل، في تحدّ وانتهاك غير مسبوق لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية.

ومن جانبه، ثمن سفير دولة فلسطين الدعم التونسي المتواصل للقضية الفلسطينية، مشيدًا بموقف الرئيس التونسى في نصرة الشعب الفلسطيني والذّي يأتي انتصارًا للحق وتعبيرا صادقا عن نبض الشارع والضمير الإنسانى.

وزير الخارجية التونسي دعم بلاده الثابت الشعب الفلسطيني نبيل عم ار