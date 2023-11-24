 إسرائيل تستدعى سفيرى إسبانيا وبلجيكا احتجاجًا على تصريحات داعمة للفلسطينيين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن إسرائيل استدعت سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجًا على تصريحات داعمة للفلسطينيين.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: “لا يمكن أن نغفل وجود الضحايا المدنيين في غزة، بمن فيهم آلاف من النساء والأطفال، ولدينا أكثر من 2 مليون شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب، ولا بد أن ننهي هذه الكارثة الإنسانية، وأن تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة بقدر كافٍ وبشكل منتظم”.

بينما قال الكسندر دي كرو، رئيس حكومة بلجيكا: “وقف إطلاق النار الدائم هو هدفنا، ويجب على إسرائيل فتح معابر أخرى لإدخال المساعدات لغزة، والاحتكام للقانون الإنساني والدولي”.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.