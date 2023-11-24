كولر: علينا أن نكون أذكياء في التعامل مع ميدياما الغاني

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جاهزية الفريق لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد السلام في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفني للأهلي خلال حديثه اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أتمنى أن يكون الفريق في كامل تركيزه غدا أمام ميدياما، وأن يكون لدى اللاعبين الرغبة في اللعب الهجومي، مع التركيز في الدفاع والذي لا يقل أهمية عن الشق الهجومي خلال المباراة».

وأشار كولر إلى أنه تحدث مع لاعبيه على أهمية الدخول في دور المجموعات بكل جدية، مع الوضع في الاعتبار أن هناك طرفا آخر وهو الفريق الغاني الذي يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.

وواصل: «علينا أن نستغل وجود المباراة على ملعبنا ووسط جماهيرنا، وأن نكون أذكياء في التعامل مع الفريق الغاني؛ لتحقيق النتيجة التي نتطلع إليها».

وشدد كولر على أن الحصول على معلومات عن الفرق بشكل عام في إفريقيا ليس متاحا في الأغلب مثل أوروبا، وأنه حصل على ثلاث مباريات لفريق ميدياما وتعرف من خلالها على نقاط القوة والضعف للفريق.

واختتم كولر حديثه قائلاً: «أتمنى أن يكون الفريق كاملا خلال التدريبات، ولكن الأهلي فريق كبير، ويشارك لاعبوه مع منتخبات وطنية، ورغم السفر وخوض مباريات إضافية، إلا أنه يراهن على خبرات اللاعبين في التعامل مع هذا الأمر».