بث مباشر لعملية تبادل الأسري الفلسطينيين والإسرائيليين

تقدم البوابة نيوز، خدمة البث المباشر لعملية تباد الأسرى وذلك عن طريق الهلال الأحمر المصري.

قالت مصادر مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن معبر رفح مستعد لاستقبال المحتجزين في قطاع غزة تمهيدًا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي، بحسب نبأ عاجل.

يُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية نقلت 39 أسيرًا وأسيرة 24 منهم فوق سن 18 عامًا، و15 أسيرًا، من الأطفال إلى سجن عوفر الذي يعتبر المحطة الأخيرة لهم قبل الإفراج عنهم.

كما شهد محيط سجن عوفر تحرك العديد من الآليات الإسرائيلية صوب البوابة الرئيسية للمعتقل، تزامنًا مع نقل الأسرى الفلسطينيين.