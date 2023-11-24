"بناء المفردة الاختبارية".. في دورة تدريبية بمركز القياس والتقويم بجامعة المنوفية

عقدت الدورة الثانية بمركز القياس والتقويم تحت عنوان "بناء المفردة الاختبارية"، ضمن الدورات التدريبية التي تنفذها وحدة التدريب التابعة للمركز، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الدورات تأتي في إطار تطوير العملية التعليمية بالجامعة وإعداد المعلم الجامعي و تدريب أعضاء هيئة التدريس وتعريفهم بالمفاهيم العامة للقياس والتقويم وكيفية صياغة الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية لتقييم الطلاب.

وتناولت المحاضرات فى اليوم الأول ٤ ساعات تدريبية و قام بالتسجيل للدورة 21 عضوا.

افتتحت الدورة الدكتورة رانيا ياسين مدير وحدة بنوك الاسئلة بمركز القياس والتقويم بالجامعة وتناولت أهمية القياس والتقويم الذى يهدف إلى نشر ثقافة التحول الرقمي لنظم القياس والتقويم كوسيلة لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتطوير نظم الاختبارات النظرية والعملية والشفهية ضماناً لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، ولضمان العدالة والشفافية في عملية القياس والتقويم بالجامعة، إنشاء وتفعيل بنوك الأسئلة وتحقيق النسبة المعيارية الخاصة بتعميم وتطبيق بنوك الأسئلة وتطوير واستحداث نُظم وأساليب الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية والتطبيقية وفقاً للنظم الحديثة للقياس والتقويم.

وخلال الدورة توضيح كيفية صياغة أنواع مختلفة للمفردة الاختبارية فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة، مميزات وعيوب الأنواع المختلفة للمفردة الاختبارية، مميزات وعيوب أسئلة الاختيار من متعدد.

ضم فريق المركز المشارك في الدورة الدكتورة هيام مصطفي مدير المركز و الدكتور اكرامي جمال نائب مدير المركز و الدكتورة رانيا عزمي مدير وحدة التدريب و الاستشارات بالمركز و أسماء رفعت المدير الإداري للمركز .