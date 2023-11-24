ماليزيا تتطلع إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة

أعربت الحكومة الماليزية اليوم الجمعة عن أملها في أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار الحالي لمدة أربعة أيام ليس سوى الخطوة الأولى لإنهاء الإبادة الجماعية في القطاع المحاصر.

وقال وزير الاتصالات الإعلام الرقمي الماليزي فهمي فاضل - في مقابلة تلفزيونية بثتها وكالة الأنباء الماليزية - إن وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام هو أمر رحبت به ماليزيا دائما، إلى جانب إندونيسيا ودول إسلامية أخرى، لكنها لا تزال تأمل في إيجاد حل دائم لإنهاء الصراع.

وأضاف "أعتقد أن هذه هي الخطوة الأولى، لأن إسرائيل لم تشر إلى أنها تنوي وقف ممارستها الحربية، وهذا أمر مثير للقلق بالنسبة لي، وفي الوقت نفسه، نأمل ألا يكون هناك مزيد من التصعيد في الصراع، لا سيما في المناطق الحدودية، على سبيل المثال، بين لبنان وإسرائيل".

وتابع فاضل قائلا "ماليزيا تعتقد كذلك أن هناك حاجة للتوصل إلى توافق في الآراء على المستوى الدولي، ولهذا فالحكومة الماليزية مستعدة لأداء دورها، ليس للتعبير عن عدم رضاها عن مدى بطء الأمور في التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني فحسب، بل للتطلع إلى مزيد من التقدم لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية".