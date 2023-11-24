"ندوة تثقيفية" عن الشائعات الطبية بجامعة بنها الأهلية

نظمت جامعة بنها الأهلية "يوم التوعية الطبية" الأول بالجامعة بغرض المساهمة في زيادة وعي طلاب الجامعة حيث شهد اليوم "ندوة تثقيفية" بعنوان (الشائعات والوصفات والممارسات الطبية الخاطئة المنتشرة عبر "السوشيال ميديا".. التحديات وطرق التصدي).. وأعقبها تأدية طلاب وطالبات الكليات الطبية لـ "قسَّمَ ارتداء البالطو الأبيض" الذي أقرته الجامعة باعتباره وسيلة لترسيخ مبادئ احترام شرف ارتداء البالطو الأبيض، والتزام أطباء وطبيبات المستقبل بالحقوق والواجبات المختلفة المنوطة بهم.

وأكدت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، حرص الجامعة على إطلاق الندوات والفعاليات التثقيفية المختلفة بغرض تطوير الجوانب المعرفية والمهارية لأبناء الجامعة بجانب ترسيخ المبادئ والقيم الجامعية مشيرة إلى اهتمام الجامعة بإطلاق "يوم التوعية الطبية" الأول لكي يكون منصة تقدم من خلالها الجامعة موضوعات تثقيفية مختلفة للطلاب والطالبات.

وأشارت "شعراوي" إلى حرص الجامعة باستمرار على الاستعانة بالطلاب والطالبات في جميع الأنشطة الخاصة بهذه الفعاليات سواء التقديم الإعلامي، أو عرض مواهبهم الفنية، أو القيام بالأدوار التنظيمية المختلفة في هذه الفعاليات.. وذلك بغرض صقل مواهب الطلاب، وتعزيز روح العمل الجماعي لديهم مؤكدة أن الأنشطة التوعوية والتثقيفية في جامعة بنها الأهلية تعد وسيلة هامة لتوجيه الطلاب والطالبات نحو فهم عميق للقضايا المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، أن الجامعة أطلقت "يوم التوعية الطبية" بغرض المساهمة في صناعة وعي الطلاب والطالبات من منطلق الدور الأساسي للجامعة في تربية وإعداد الطلاب والطالبات، وتعميق قدراتهم العلمية والذهنية والثقافية، وترسيخ فهمهم لاحتياجات المجتمع والعمل على تلبيتها مضيفًا أن الجامعة تستهدف إعداد جيل واعي، ومستنير، معتز بذاته، فخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها، وقادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية، ومن أجل هذا تحرص جامعة بنها الأهلية على عقد الفعاليات والندوات التثقيفية المختلفة التي من شأنها المساهمة في صياغة فكر ووجدان أبنائنا الطلاب.

وعن الشائعات الطبية أشار "سوسة" إلى انتشار العديد من الشائعات مع ظهور فيروس كورونا قبل سنوات موضحًا أن انتشار المعلومات الطبية المضللة عبر الإنترنت كانت أسرع من انتشار فيروس كورونا نفسه موضحًا أن السيل الهائل من الشائعات في مجالات مختلفة تقوض الجهود المبذولة في اتجاه التنمية، وتنشر الذعر والارتباك.. مشيرًا إلى أن المعلومات المضللة يمكن أن تقوض جهود مكافحة المرض واحتوائه وأن تؤدي إلى عواقب مهددة للحياة.

وأضاف "سوسة" أن هذا التحدي لا يقتصر على المجتمع الصحي فقط بل أن انتشار المعلومات المضضلة على الإنترنت يشمل العديد من المجالات ويشكل أحد التحديات الكبرى في عصرنا الحالي.

وخلال كلمته، أعلن الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، عن إطلاق حملة للكشف الطبي على التلاميذ من طلاب وطالبات عدد من المدارس بالعبور.. وذلك في تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي وذلك من منطلق حرص الجامعة على تفعيل الدور المجتمعي للأساتذة والطلاب وبما يساهم في خدمة المجتمعات المحلية، وتوفير الدعم والخدمات لأبناء المجتمعات المحيطة بالجامعة مما يحقق آثر إيجابي بها، ويعزز الوعي والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب، ويساهم في بناء مجتمع أكثر تلاحمًا وتعاونًا مشيرًا إلى أن هذه الحملة سوف يقودها أساتذة من كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي.

وأثناء فعاليات الندوة التثقيفية قدم النائب الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، محاضرة بعنوان (دور التشريعات في مواجهة الشائعات والممارسات الطبية الخاطئة) أوضح خلالها أن الدولة قامت بجهود كثيرة لمواجهة البرامج الفضائية التي تقدم معلومات طبية مضللة للجمهور أو يتم استخدامها لأغراض إعلانية أو دعائية مشيرًا إلى أن ما يقدم في بعض وسائل الإعلام من معلومات طبية غير خاضع للرقابة بشكل كامل، مضيفًا إنه مهما حاول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومهما حاول البرلمان من إصدار تشريعات لتجريم هذه البرامج فإنه من المستحيل السيطرة عليها بشكل كامل نظرًا لأن ما يمكن تطبيقه من قوانين على أرض مصر لا يمكن تطبيقه على باقي الدول حيث أن البث يتم أحيانًا كثيرة من دول خارج مصر.

أما عن مسألة تقديم الخدمة الطبية عن بعد، إما باستخدام التليفون أو وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مقابلة فيديو أو محادثة بين الطبيب والمريض فقد وجه "البدري" نصيحته إلى طلاب وطالبات الكليات الطبية بعدم القيام بهذا الأمر موضحًا أن الطبيب لا يجب أن يصف علاج للمريض من خلال الأشعات والتحليل فحسب أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو باستخدام التليفون إنما الطبيب في حاجة إلى رؤية المريض للتعرف بشكل دقيق على ما يعانيه من أعراض حتى لا يتسبب له في أضرار صحية.

كما قدم الدكتور أسامة السعيد، الخبير الإعلامي ومدير تحرير جريدة الأخبار، محاضرة بعنوان (الممارسات الطبية الخاطئة عبر "السوشيال ميديا".. وفوضى البرامج الطبية.. وكيفية التصدي لها) أوضح خلالها خطورة الشائعات الطبية المنتشرة عبر "السوشيال ميديا" مشيرًا إلى محنة كورونا واصفًا الأمر بأن العالم كان يواجه جائحة كورونا بشكل مضاعف حيث لم يكن يقاتل فيروسًا فحسب إنما يقاتل "وباء معلوماتي" متمثل في المعلومات المضللة المنتشرة عبر "السوشيال ميديا" موضحًا أن الشائعات والمعلومات المضللة عن الجوانب الصحية تؤدي إلى أضرار خطيرة بالمرضى قد تصل إلى الوفاة مضيفًا أن المواقع الاجتماعية تزيد من انتشار المعلومات الطبية المضللة لأسباب عديدة بعضها تجارية أو الهوس بالتريند أو التبسيط المخل للمعلومات الطبية بجانب غياب الرقابة الصارمة وصعوبة ملاحقة مصدري المعلومات المضللة.

ووضع "السعيد" نصائحه لمواجهة الشائعات الطبية المنتشرة عبر المواقع الاجتماعية بأن يكون ذلك من خلال نشر الإعلام الصحي والتربية الإعلامية، وتدريب الأطباء على التواصل وتشجيعهم على تقديم محتوى جاد وجاذب، كذلك تشديد الرقابة المهنية (طبيًا وإعلاميًا) بجانب التشريعات.. وقد شهدت الندوة تفاعلًا طلابيًا كبيرًا، ونقاش مفتوح مع الطلاب والطالبات.

جامعة بنها الأهلية

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