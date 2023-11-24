رئيس وزراء بلجيكا: تدمير غزة مرفوض ونقدم الشكر للرئيس السيسي

أكد ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، أن قتل المدنيين يجب أن يتوقف الأن في قطاع غزة، متابعا “نرفض تدمير المجتمع في غزة”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمعبر رفح، أن الكثير من الضحايا في غزة من الأطفال والنساء، والعمليات العسكرية يجب أن تتوقف وتحترم القانون الدولي.

وأوضح دي كرو أنه يجب أن يكون هناك زيادة في توفير المساعدات.

وقدم الشكر لمصر على الجهود الكبيرة في توفير المساعدات لـ قطاع غزة.

وكشف أن بلاده ستقدم الكثير من المساعدات خلال الفترة المقبلة، وان بلاده قدمت وستقدم المساعدات لغزة.

وأوضح أن الجميع يريد أن يقدم رسالة الإنسانية، حتى يتوقف ما يحدث، وتصل المساعدات لغزة.

واختتم: “وقف اطلاق النار حل جيد، ولكن نسعي ليكون الوقف دائم، وليس لمدة أيام”.