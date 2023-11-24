ads
الجمعة 24 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس وزراء بلجيكا: تدمير غزة مرفوض ونقدم الشكر للرئيس السيسي

رئيس وزراء بلجيكا
رئيس وزراء بلجيكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، أن قتل المدنيين يجب أن يتوقف الأن في قطاع غزة، متابعا “نرفض تدمير المجتمع في غزة”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمعبر رفح، أن الكثير من الضحايا في غزة من الأطفال والنساء، والعمليات العسكرية يجب أن تتوقف وتحترم القانون الدولي.

وأوضح دي كرو أنه يجب أن يكون هناك زيادة في توفير المساعدات.

وقدم الشكر لمصر على الجهود الكبيرة في توفير المساعدات لـ قطاع غزة.

وكشف أن بلاده ستقدم الكثير من المساعدات خلال الفترة المقبلة، وان بلاده قدمت وستقدم المساعدات لغزة.

وأوضح أن الجميع يريد أن يقدم رسالة الإنسانية، حتى يتوقف ما يحدث، وتصل المساعدات لغزة.

واختتم: “وقف اطلاق النار حل جيد، ولكن نسعي ليكون الوقف دائم، وليس لمدة أيام”.

الضحايا في غزة العمليات العسكرية ألكسندر دي كرو