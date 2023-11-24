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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل تفقد السيسي محور عمرو بن العاص بالجيزة ولقاء أحد المواطنين.. فيديو وصور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة  عددا من المحاور والطرق بمحافظة الجيزة أبرزها محور عمرو بن العاص بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة  مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

والتقي الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية عدد من المواطنين حيث دار حوار ودي بين الرئيس وأحد المواطنين.
في سياق آخر، استقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية كل من  بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، وألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

حيث شهدت المباحثات الجهود المصرية التى تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، والتأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين 
ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل خلال مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية  بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و"بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا
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