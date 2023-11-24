مصرع شابين إثر انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوي

استقبل مستشفى الفيوم العام، جثتين لشابين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطار من مأمور مركز شرطة سنورس بالفيوم يفيد بمصرع شابين، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي بدائرة مركز قسم شرطة سنورس .

انتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ علي طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، وتبين انتشال جثتين لشابين، لقيا مصرعهما متأثرين بإصابتهما نتيجة انقلاب السيارة بالطريق .

كما دفعت غرفة عمليات إسعاف الفيوم، بسيارات الإسعاف لموقع غرق السيارة، وتبين مصرع كل من " محمد حمدان ربيع الشاذلي، 22 عاما ويعمل نجار مسلح "، وعبد الله ناصر مصطفي، 24 عاما، ويعمل نجار مسلح " ويقيمان بقرية زاوية الكرادسه بمحافظة الفيوم، وجري نقل الجثتين عن طريق سيارات الإسعاف إلي مشرحة مستشفى الفيوم العام .

تحرر محضر بالواقعة وجري إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، فيما أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة التي صرحت بتسليم جثمان الشابين لذويهما فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن .