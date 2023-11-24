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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي لمواطن بسيط: مش عاوز حاجة.. شغال إيه وبتقبض أد إيه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال جولة تفقدية بمحافظة الجيزة عدد من المواطنين حيث دار جوار ودي بين الرئيس والمواطن.


وقال الرئيس للمواطن: مش عاوز حاجة..شغال إيه وبتقبض أد إيه، ودار حوار ودي بين الرئيس السيسي وأسرة المواطن حيث حرص الرئيس الأطمئنان على أحوال المواطن وأسرته وسئل الرئيس المواطن: مش عاوز حاجة.. شغال إيه وبتقبض أد إيه..وأجاب المواطن : شغال سواق وبدفع 1200 جنية في  أوضه وصالة... وساكن في البساتين.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بمحافظة الجيزة بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة  مع رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من  "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وشهدت المباحثات الجهود المصرية التى تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، والتأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين.


ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل خلال مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية  بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و"بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي