صدور الطبعة الإنجليزية للمسرحية الغنائية "عندريلا" للشاعر جمال بخيت

صدرت حديثا رائعة الشاعر المصري جمال بخيت، المسرحية الغنائية "عندريلا"، المترجمة إلى اللغة الإنجليزية للدكتورة زينب مبارك، في كتاب عن منشورات سلسلة "كتاب كناية" في ستوكهولم، وبصيغتين إلكترونية، وورقية، لتضاف بذلك إلى مدونة المسرح الغنائي العربي باللغة الإنجليزية، بعد أن أخذت المسرحية بأصلها العربي مكانتها المرموقة.

ويقع الكتاب 84 صفحة من القطع المتوسط، والغلاف من تصميم حكمت الحاج، وأعدّ كلمة الغلاف الأخير الدكتور رامي عبدالرازق.

جاءت كلمة الغلاف كالتالي: "لو تُرجم هذا النص إلى عشر لغات مختلفة، سيفهمه كل الذين يتكلمون تلك اللغات، وأكثر. وهذا ليس ممكنا فقط فيما يتعلق باللغات، بل من خلال بوابة "القصة". تلك القصة التي يعرفها غريزياً كل من جلس في حضن جدته، أو قرأ كتب القصص.

إذا كانت قصة سندريلا مكونة من 100 صفحة، فإن هذا الخيال الموسيقي، "اندريلا"، يبدأ في الصفحة 101، وهي صفحة مفقودة من كل كتاب قصص مشهور. إنها الصفحة التي يعتقد الجميع أنها غير ضرورية للحكاية أو أنها ببساطة غير حقيقية. ولكن هناك دائمًا شخص ما مفتون بهذا العالم المحدد، ويحوله إلى خيال خالص.

"إندريلا" هي محاولة الشاعر جمال بخيت للنظر في تلك العبارة الجميلة والمزخرفة والغامضة "وعاشوا في سعادة دائمة".

هذا النص الموسيقي عبارة عن كوميديا ​​خيالية تأملية تدور حول "العيش في سعادة دائمة". إنه يطرح سؤالاً ملتويًا حول العلاقة بين السعادة والحذاء. إنه يدور حول الحياة بعد أن تتزوج شابة فقيرة من أميرها الوسيم؛ عن الأحلام، وما بعد الأمنيات".

صدر للشاعر جمال بخيت العديد من دواوين شعر بالعامية المصرية منها: "|مشاعر بلا ترتيب" 1985، عن دار ألف للنشر، و"شباك النبي على باب الله" 1994، عن مكتبة مدبولي، و"بنعشق الحياة" 1996، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، و"مسحراتي العرب" 2002 – الهيئة المصرية العامة للكتاب. و"لوجه الحب" الجزء الأول من الأعمال الكاملة – ويضم ستة دواوين وهى: "مشاعر بلا ترتيب – شباك النبي على باب الله – بنعشق الحياة – مسحراتي العرب – نبع العطش – المصري حبيب متحمس" 2004 – دار الخيال للنشر، و"ساعدني أعيش" ديوان للاطفال – رسوم الفنان على دسوقي، عام 2004، عن المركز القومى لثقافة الطفل، وغيرها، إلى جانب المسرحية الغنائية "يمامة بيضا" 2001، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، إضافة إلى الأعمال الكاملة مقروءة ومسموعة من هيئة الكتاب وفيها جميع الدواوين السابقة بالإضافة إلى ديواني "مسحراتى مصر البهية – دين ابوهم" 2014 – تتضمن النسخة المسموعة مجموعة من أشهر أغنيات الشاعر لكبار المطربين والمطربات كما تتضمن مجموعة من قصائده بأصوات الفنانين والإعلاميين يحي الفخراني – فردوس عبدالحميد – خالد صالح – محمود سعد – خالد يوسف.

صدر له أيضا كتاب "أغانينا" بمناسبة مرور سبعين عاما على إنشاء جمعية المؤلفين والملحنين – مكتبة روزاليوسف 2015 ، وكتاب شعر العامية المصرية – الهيئة المصرية العامة للكتاب 2016، ومسرحية "عندريلا" 2020، وغيرها من المؤلفات والمترجمات، وكلمات الأغاني، وتترات الأعمال الفنية.