وفد رفيع المستوي من الجامعة العربية و"التضامن" فى مصر  يقوم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

قام وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعى فى مصر بايصال المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية المقرة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وذلك مواصلة لجهود جامعةالدول العربية وتنفيذًا لتوجيهات الأمين العام أحمد أبو الغيط.





وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربيةالسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة أن وفدا رفيع المستوى برئاستها وعضوية عدد من كبارالمسؤولين في الأمانة العامة للجامعة العربية من الوزراء المفوضين والمستشارين مسؤولي الأمانات الفنية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب،قام اليوم برفقة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية ( الجمعة ) بايصال المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية المقرة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعيةوالصحة العرب، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وذلك مواصلة لجهود جامعة الدول العربيةوتنفيذًا لتوجيهات الأمين العام أحمد أبو الغيط.





ووجهت السفيرة أبو غزالة ،في تصريح لها اليوم الشكر إلى نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والعضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراءالشؤون الاجتماعية العرب، على مبادرتها لإيصال تلك المساعدات لقطاع غزة مع وفدجامعة الدول العربية الذي يأتي تأكيدًا على الاهتمام المصري بدعم العمل الاجتماعيالإنساني العربي المشترك، ومواصلة للجهود المصرية في هذا المجال، مشيرة إلى تفضلالوزيرة أيضًا بمشاركة وفد جامعة الدول العربية بإعداد وتجهيز قافلة المساعدات من مقرالهلال الأحمر المصري يوم 16 نوفمبر الجاري، مشيدة بالدور الهام للهلال الأحمر المصريفي تجهيز وإعداد القوافل الإنسانية والعمل على مدار الساعة لتجهيز وإيصالالمساعدات.





كما وجهت السفيرة أبو غزالة الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكانورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على جهوده من خلال المجلسالوزاري، لتقديم الدعم الصحي لأهالي قطاع غزة ،مؤكدة على تعاون مجلسي وزراءالشؤون الاجتماعية والصحة العرب بصفتهما المجلسين المعنيين ضمن منظومة جامعةالدول العربية، وحرص الوزراء العرب على تحسين الأوضاع الإنسانية والصحيةوالاجتماعية في قطاع غزة بشكل خاص، وفي الدول العربية بشكل عام.





كما قام وفد جامعة الدول العربية بالتعاون مع الوزيرة نيفين القباج بمتابعة إجراءاتإيصال قافلة المساعدات من معبر رفح، والقيام بزيارة للجرحى في مستشفى العريش،تعبيرًا عن التضامن الكامل مع أهالي قطاع غزة.

وأعربت "أبو غزالة" عن حزنها العميق لما وصل إليه الحال في قطاع غزة، والذي وصفته"بأنه يتعدى أي كارثة إنسانية شهدها التاريخ"،إضافة إلى الشهداء والجرحى من الأطفالوالنساء والشيوخ والشباب ،مشيرة الى أن العالم شهد دمارا شاملا للبنية التحتية وتوقفاشبه الكامل للحياة في القطاع ،مؤكدة على ضرورة استمرار إيصال المساعدات لأهالي غزةقدر الإمكان.

ودعت"أبو غزالة" إلى حتمية فصل السياسة عن العمل الإنساني، واحترام مبادئ حقوقالإنسان والمبادئ الأساسية للحياة، وفقًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني،وكافة المبادئ والأعراف، ووفقًا للكتب السماوية.

وشددت أبو غزالة، فى تصريحات صحفية خلال زيارتها الى معبر رفح "'على مواصلةجامعة الدول العربية من خلال قطاعها الاجتماعي العمل بالتنسيق مع الدول الأعضاءلاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية، معربة عن أملها في التوقفالكامل والشامل للعدوان الإسرائيل على القطاع، وتوقف هذه المأساة الإنسانية والنزيفالمستمر.



