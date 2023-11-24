مصر تحصد 12 ميدالية ذهبية وتتوج بلقب السباحة بالبطولة العربية المدرسية

سيطر منتخب مصر على ميداليات منافسات السباحة بالبطولة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

وأقيمت منافسات السباحة على مدار ثلاثة أيام، وشهدت منافسة قوية بين المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، حيث أقيم 12 سباق.

كما شهدت السباقات سيطرة منتخب مصر على الميداليات الذهبية؛ إذ حقق منتخب مصر العلامة الكاملة، بحصده 12 ميدالية ذهبية من 12 سباق، كما حقق منتخب مصر 10 ميداليات فضية في المنافسات.

وجاء منتخب الكويت في الترتيب الثاني في جدول الميداليات برصيد فضيتين و7 ميداليات برونزية، فيما جاء منتخب السعودية في الترتيب الثالث برصيد 5 ميداليات برونزية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالنتائج التي حققها منتخب مصر للسباحة وتتويجه بلقب البطولة العربية المدرسية.

وتقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

والمنتخبات المشاركة في البطولة: فلسطين – السعودية – لبنان – الأردن – المغرب – الكويت – عمان – العراق – الجزائر – ليبيا – مصر.