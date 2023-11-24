تنظيم 3750 زيارة منزلية ضمن حملة "احميها من الختان" فى أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث حملة طرق الأبواب بعنوان " أحميها من الختان " والتى تعقد بجميع محافظات الجمهورية ، وينفذها المجلس القومى للمرأة فى إطار فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).. صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان.

وأكد، بأنه تم تنظيم ٣٧٥٠ زيارة منزلية إستهدفت 25 ألف و948 سيدة ورجل وطفل ضمن الحملة بقرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان.

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن القرى والتوابع التي تم تنفيذ حملة التوعية بها هي قرى حجازة وسلوا بحري وسلوا قبلي والشبيكة ومدينة كوم أمبو وسبيل أبو ناجي والعتمور المستجد والعتمور بحري والسلسلة على مستوى مركز كوم أمبو، أما على مستوى مركز إدفو فقد تم تنفيذها بقرى العدوة والبصيلية قبلي والرديسية قبلي والرمادي بحري ومدينة إدفو والشراونة والدقاديق والقنان والمحاميد ونجع هلال والزنيقة، فيما تم تنفيذها على مستوى مركز نصر النوبة بقرى أرمنا وأبريم وجرف حسين ودهميت ومدينة نصر النوبة، بينما تم تنفيذها على مستوى مركز أسوان في قرى ومناطق عزبة التحرير والحكروب وعزبة شنودة والشيخ هارون والسيل الريفي .

ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان حيث يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف.

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