تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و622 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 622 شاحنة و 836 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 300 شاحنة و730 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 322 شاحنة و106 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1650 طن بضائع و171شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين، أيله وآور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلى متنها 715 سيارة بوزن 1430 طن قادمة من جدة وغادر الميناء امس، السفينة الحرية2، متجهة إلى جدة.

كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1115 راكبًا بموانئها.

