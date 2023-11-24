مسيرات لدعم ترشيح السيسي تطوف شوارع محافظة دمياط

تحركت مسيرات شعبية من قرى محافظة دمياط دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في طريقها إلى المؤتمر الحاشد الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، في الانتخابات الرئاسية القادمة حيث تحركت مسيرات حاشدة بالسيارات من قرى الشعراء وعرب النهضة ومدينة السرو ومدينة الزرقا.

ومن جانبه قال المحاسب" علي السيد كيوان " أمين عام حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط إنه استنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة فنحن نسابق الزمن من أجل الأستحقاق الرئاسي وبالفعل بدأت الزيارات الميدانية للمراكز والأقسام والقري ومقابلة الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية للعمل علي حل اي مشكلات تواجه سيرالعمليه الإنتخابية من خلال توفير الدعم اللوجستي خلال فترة الأنتخابات.

واستعرض" كيوان "خطة الحزب في دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا دعم الحزب الكامل للسيد الرئيس، مشيرا إلى كون مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بالبرلمان، يضاعف من مسئولية أعضاء الحزب فى القيام بمهامهم المعبرة عن ارادة هذه الأغلبية.

وقال إن المرشح عبد الفتاح السيسي، وهو قائد هذة المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري، وطالب جموع المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الايجابية في الانتخابات.

فيما أكد المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة، أهمية العمل الجاد خلال تلك الفترة مؤكدا علي تعليمات الأمانة المركزية علي الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك للمؤتمرات الجماهيرية التي ستعقد لدعمه مشددا علي التواجد في الشارع والتواصل المستمر علي جميع المستويات التنظيمية لظهور حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بالشكل الذي يليق بمايبذل من جهود من قيادات الحزب وأعضائه .

وقال الدكتور أحمد مرسى رئيس قطاع الجودة بشركة دمياط ان إنجازات المرشح عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية وإهتمامه بتطوير صناعة الغزل والنسيج ومتابعة الرئيس بنفسه لخطة التطوير فى الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج من أهم مبررات لدعمه لتجديد ترشيح السيسي.