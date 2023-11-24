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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الكويتي يشارك في تدريب (فجر الشرق) بدولة باكستان

الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قوة من لواء (المغاوير / 25) غادرت إلى باكستان اليوم /الجمعة/ للمشاركة في التدريب المشترك (فجر الشرق) بنسخته الخامسة الذي تنطلق فعالياته الأسبوع القادم ويستمر أسبوعين.
وقالت الدفاع الكويتية - في بيان لها اليوم - إن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات في عمليات البحث والتفتيش ومكافحة الإرهاب وتأمين المباني الحيوية وكيفية التعامل مع المتفجرات وتنفيذ عمليات إخلاء طبي.
وأشارت إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة كافة. 

الكويت باكستان