اتحادية الكونفيدرالية الرياضية الأفريقية تُعلن الفائزين بجوائز الأفضل في القارة

أعلن اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفيدرالية الرياضية الأفريقية "أوكسا"، عن جوائز الأفضل داخل القارة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمة بالقاهرة يومي الجمعة والسبت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وعُقد المؤتمر للإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية لاتحادية الكونفيدرالية الرياضية الأفريقية، ومؤتمر مكافحة الفساد الرياضي في نسخته الثانية، وجائزة الرياضة الأفريقية.

جاءت الجوائز على النحو التالي:

- أفضل خدمة للرياضة الأفريقية داخل القارة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

- نجم نجوم كرة القدم الأفريقية العالمية

الليبيري جورج ويا

- أفضل شخصية رياضية نسائية في إفريقيا

السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكر القدم.

- أفضل إدارة رياضية في القارة

الجنوب إفريقي سام رام سامي رئيس الاتحاد الأفريقي للسباحة.

- أفضل منتخب لكرة القدم

منتخب المغرب

- أفضل نادي إفريقي

الأهلي المصري

- أفضل اتحاد إفريقي

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

- أفضل رياضي إفريقي

السنغالي ساديو ماني

- أفضل رياضية إفريقية

التونسية أُنس جابر.

وتعقد النسخة الثانية من مؤتمر مكافحة الفساد الرياضي في قارة إفريقيا في القاهرة، حيث يتناول المؤتمر العديد من التجارب الناجحة للاتحادات الرياضية والتي عملت على مكافحة الفساد.

فيما يقام حفل جائزة الرياضة الأفريقية، غداً السبت والذي يتم خلاله تكريم 11 هيئة وشخصية رياضية أفريقية حققت إنجازات في القارة الأفريقية سواء داخل القارة أو خارجها.

كما يتم عمل معرض رياضي أفريقي، تنظمه وزارة الشباب والرياضة يتخلله العديد من الفعاليات والنشاطات الرياضية، ويقام على هامش جدول أعمال اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية.

يتضمن جدول أعمال "الأوكسا" انتخاب مجلس إدارة جديد يقود اتحادية الكونفيدرالية الأفريقية لدورة انتخابية جديدة، بعد النجاحات التي قدمها المجلس الحالي برئاسة اللواء أحمد ناصر.