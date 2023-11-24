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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"بحوزتهما بنادق وطلقات".. حبس عاطلين متهمين بتجارة الأسلحة بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطلين علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول النشاط الإجرامي للمتهمين، وتحريز المضبوطات. 

وكانت قد وردت معلومات إلى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "2 بندقية آلية، 2 خزينة لذات السلاح، عدد من الطلقات، هاتفين محمول"، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حبس عاطلين متهمين بتجارة الأسلحة الجيزة بنادق وطلقات الشيخ زايد