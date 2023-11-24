صور.. انطلاق اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح بشرم الشيخ

انطلقت اليوم الجمعة اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح والتي يليها اجتماع الجمعية العمومية، والتي تقام لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

وتقام اجتماع الجمعية العمومية خلال يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، في أحد فنادق شرم الشيخ بمشاركة نحو 120 دولة يمثلهم 260 شخص من جميع أنحاء العالم.

وأقيم الاجتماع بحضور اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماعات المقامة على مدار يومين اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن المنتظر أن تقام العديد من الاجتماعات الأخرى على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي.

ويسعى الاتحاد المصري للسلاح لاستضافة العديد من البطولات والأحداث خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تطور البنية التحتية لمصر ونجاحها في الخروج بشكل مشرف في استضافة الأحداث الرياضية المختلفة.

وكان الاتحاد المصري للسلاح قد نجح في استضافة العام الحالي بطولة كأس العالم للسلاح التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة وحظت البطولة على إشادات دولية كثيرة.

وأكد عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري، أن تنظيم هذا الحدث الهام في هذا التوقيت بمدينة شرم الشيخ لم يكن بالأمر السهل خاصةً في ظل أحداث الحرب الدائرة في المنطقة حيث تخوفت بعض الدول من الحضور ولكن استطعنا طمأنة الجميع بفضل علاقاتنا الجيدة والثقة التي يحظى بها الاتحاد المصري للسلاح بين جميع دول العالم.