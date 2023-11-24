ضبط 5 أطنان و200 كيلو سكر مجهول المصدر في الشرقية

شنت إدارة تموين منيا القمح حملة اليوم الجمعة، للمرور على المخابز برئاسة عبدالباسط عبد النعيم وكيل المديرية وعلى عبد المحسن مدير إدارة تموين منيا القمح ورئيس قطاع تموين جنوب الشرقية وتمكنت الحملة أثناء مرورها من ضبط سيارة ٤/٣ نقل بيضاء اللون وبدون لوحات معدنيه بناحيه منيا القمح محملة بكميات من السكر بدون مستندات تدل على مصدره (مجهول المصدر) فتم التحفظ على 5 أطنان و200 كيلو جرام سكر وتم تحرير محضر رقم 36666 جنح منيا القمح ضد صاحب السيارة و التحفظ على المضبوطات والسيارة و تسليمها الى مركز الشرطة.

كما قامت الحملة بالمرور علي المخابز وتحرير 5 محاضر ضد أصحاب المخابز المخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن و غير مطابق للمواصفات التموينية وعدم نظافة أدوات العجين.

من جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.