رئيس زراعة البرلمان: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر دعم فلسطين حاسمة ومعبرة عن حجم الجهود المصرية

قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين"، جاءت قوية ومعبرة عن حجم الدور المصرى وكذلك جاءت حاسمة بشأن موقف مصر تجاه المخاطر والتهديدات التى تواجه الأمن القومي المصري.

وأضاف الحصرى في تصريحات له مساء اليوم: أن كلمة الرئيس السيسي أكدت حجم الجهود التى تبذلها الدولة تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني، وهو أمر ليس بجديد على مصر، متابعا كما جاءت الكلمة كاشفة لما يروجه البعض من أكاذيب حول إغلاق معبر رفح.

وتابع الحصرى، أن الشعب المصري يقف صفا واحدا بمختلف فئاته، خلف الرئيس السيسي، مساندا وداعما له في رفض أى شكل من الأشكال التهجير القسري للفلسطينيين، حفاظا على حق الشعب الفلسطيني، وكذلك حفاظا علي السيادة المصرية.

وثمن النائب هشام الحصرى، الجهود التي بذلتها مصر من أجل الوصول إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، كما أشار إلى أهمية الاهتمام بما أشار إليه الرئيس السيسي بشأن المخاطر التي تواجه المنطقة العربية، وتعرضها لأزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التهديدات التي تعاني منها على مدار عقود، وكذلك ما تتعرض له القضية الفلسطينية من منحنى شديدة الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض بما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على الأرض.

ودعا الحصرى، المجتمع الدولي لإعادة تقييم موقفه بشأن القضية الفلسطينية ووقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني.