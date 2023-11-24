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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"النعماني" يجتمع مع بنك الاستثمار القومي لدعم المرحلة الثانية للخطة الاستثمارية لجامعة سوهاج

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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إجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع خالد محمد مصطفى وكيل أول بنك الاستثمار القومي، وذلك لبحث آليات التعاون بين الطرفين لخدمة العملية التعليمية بالجامعة، بحضور كلًا من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، وأماني عبده حسن وكيل بنك الاستثمار للهيئات الخدمية، نهاد فاروق مكي مدير عام البنك، وذلك بمقر البنك بالقاهرة.

وأوضح  النعماني أن هذه اللقاء جاء بهدف بحث سبل التعاون مع البنك من اجل تحقيق مزيد من الإنجازات التي تخدم العملية التعليمية بالجامعة، حيث قدمت الجامعة طلب بتمويل المرحلة الثانية للخطة الاستثمارية بمبلغ ١٧٥ مليون جنيه، مضيفًا انه تم دعوتهم لتنفيذ زيارة ميدانية لمتابعة الاستثمارات المالية لعدد ١٥ مشروع الجاري العمل بهم بالمقر  الجديد للجامعة، مقدمًا شكره لإدارة البنك على ما أبدوه من استعداد للتعاون في عمليات التمويل الحالية والمستقبلية لدعم المشروعات القائمة بالجامعة.

وثمن وكيل أول بنك الاستثمار القومي بالتعاون القائم بين الجامعة والبنك، بما يسهم في تعظيم جهود التنمية في بمختلف القطاعات، مشيدًا بجامعة سوهاج وما تمتلكه من الموارد البشرية المتميزة والمساحات الكبيرة بالمقر الجديد والتي يمكن استثمارها في المستقبل، مؤكدًا علي أنه سوف ينفذ البنك زيارة ميدانية لمشروعات الجامعة خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.

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