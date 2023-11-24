خالد مصطفى: التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة نجاح للدولة المصرية

أكد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، أن التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة، نجاح كبير وضخم للدولة المصرية بعد أسابيع من الاتصالات المستمرة لوقف آلة الحرب والعدوان، وإنهاء هذه المأساة في قطاع غزة.

وقال مصطفى، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن التوصل لهدنة إنسانية تحظى بتقدير دولي وعالمي، تعكس ثقل مصر الاستراتيجي والدولي، في ظل ما تمتلكه من خبرات كبيرة في ملف الوساطة بين إسرائيل وحماس، وانحيازها الدائم للحق الفلسطيني، ونجاح ضغوطها في وقف الحرب.



ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن النجاح في اقرار الهدمة، بعد أسابيع من الحرب امتداد لدور مصر التاريخي والمعهود في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، والسماح من خلالها بنفاذ كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة وهى انفراجة حقيقية في الصراع القائم حتى الوصول لوقف كامل لإطلاق النار.

وأشار النائب خالد مصطفى، إلى كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر تحيا مصر وفلسطين، قائلا: إنها أكدت أن مصر ستظل حاضرة على الدوام في القضية الفلسطينية؛ باعتبارها أمن قومي مصر والانتباه تماما للمخطات الاسرائيلية السافرة.

واختتم بالإشادة، بدور مصر ووقفة القيادة السياسية المصرية، في رفض الحرب واستمرار العدوان، بكل قوة والعمل على استدامة دخول المساعدات الإنسانية للنخفيف من وطأة الحصار والحرب.