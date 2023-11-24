بلاغ يتهم تاجر وابنه بالنصب في 3 كيلو ذهب ومليون ونصف جنيه بالدقهلية

حرر 4 أشخاص بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية محضرًا بقسم شرطة أول المنصورة يتهمون تاجر مشغولات ذهبية ونجله بالتحصل منهم على 3 كيلو مشغولات ذهبية ومبلغ مليون و250 الف جنيه مقابل تشغيلهم بنسبة أرباح ومغادرتهم البلاد بعد الاستيلاء على تحويشة عمرهم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من كل من:"دانی.م.ع"، 31 عامًا، تاجر مصوغات ذهبية، و" أحمد.ح.ف.ا"، 29 عامًا، عامل بالخارج، و" ريهان.م.ع.س"، 55 عامًا، موظفة، و"فوزى.م.ج"،49 عامًا، سائق تاكسى، وجميعهم يقيمون المنصورة، يتهمون" إبراهيم.ا.إ.س"، 60 عامًا، صاحب محل مصوغات ذهبية، "و نجله "خ"، ۳۰ عامًا، عامل طرف والده، لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مشغولات ذهبية.

وقدرت المشغولات الذهبية والمبالغ المالية بإجمالي 1300 جرام من المُبلغ الأول، و732 جرام ومبلغ مليون و250 الف جنيه من المبلغ الثاني، و630 جرام من المُبلغ الثالث، و93 جرام من المُبلغ الرابغ.

وقال محرروا البلاغ في محضر الشرطة، ان المتهم ونجله تحصلوا على المشغولات الذهبية والأموال منذ حوالى 6 شهور بعد اقناعهم بتشغيلها في المحل طرفهما وإعطائهم أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبلغ المالي والمشغولات الذهبية إليهم.

جرى الاستعلام عن المتهمان وبالفحص تبين مغادرتهم المذكوران للبلاد بتاريخ 19/11/2023 عبر مطار القاهرة وصولًا لمطار جدة بالمملكة العربية السعودية.

كلف مدير المباحث الجنائية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول وضباط إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11052 إدارى قسم أول المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.