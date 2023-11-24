الكويت تدعو إيران إلى مواصلة التعاون مع الوكالة الذرية والالتزام بخطة العمل المشتركة

الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 01:54 م

دعت دولة الكويت، إيران إلى مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2231.

وأعرب عضو الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا المستشار بشار الدويسان - في بيان الكويت أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مناقشة بند (التحقق والرصد في جمهورية إيران الإسلامية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي) - عن تطلع الكويت إلى مصادقة إيران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.

وشدد المندوب الكويتي - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الجمعة/ - على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وتطرق إلى بعض النقاط الواردة في تقرير المدير العام للوكالة الذرية في 15 نوفمبر الجاري والتي أكدت مجددا تأثر عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة منذ توقف إيران في 23 فبراير 2021 عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وفقا لقرار مجلس الأمن 2231 بما في ذلك البروتوكول الإضافي.

وأشار الدويسان إلى أن تقرير الوكالة الأخير أكد مجددا أنها لن تتمكن من "إعادة إرساء استمرارية المعرفة فيما يتعلق بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافخ الثقيلة وحاجتها إلى إنشاء خط أساس جديد لأنشطة التحقق والرصد".

