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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حاميها حراميها.. حبس حارس عقار وعاطل لاتهامهما بسرقة شقة بحدائق القبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة  ،  بحبس حارس عقار وعاطل لاتهامهم بسرقة شقة سكنية بدائرة آلقسم بأسلوب المفتاح المصطنع، وطالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من أحد الأشخاص لقسم شرطة حدائق القبة يفيد بسرقة عملات أجنبية من داخل شقته بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وتبين انه حارس عقار وعاطل. 

وضبط بحوزتهم  بعض العملات "الأجنبية- المحلية"، 31 طابع تأشيرة، 2 ساعة يد، هاتف محمول من داخل إحدى الشقق السكنية.

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة 

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