غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه معتمد جمال، أمام فريق أبو سليم الليبي، في السادسة من مساء بعد غد الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور 30 ألف مشجع، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية الأفريقية .

ويغيب عن الزمالك في مواجهة أبو سليم الليبي كل من، محمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة وحسام عبد المجيد ومصطفى شلبي، وذلك للإصابة، بالإضافة لإيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بقرار من الإدارة لمدة شهر بعد خروجهم للسهر ليلة مباراة الزمالك وزد بمسابقة الدوري الممتاز.

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال والذى تولى تدريب الفريق عقب رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بسبب سوء النتائج .