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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الأساقفة الأنجليكاني في القدس يقوم بزيارة راعوية لمدينة الزرقاء

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قام المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الأنچليكاني في القدس، اليوم بزيارة راعوية لكنيسة ومدرسة المخلص في مدينة الزرقاء حيث كان في استقباله القس خالد فريج ومديرة المدرسة دعاء بشارات حداد والعمدة الرعوية لكنيسة المخلص الأسقفية. 

ابتدأ المطران زيارته بجولة تفقدية للمدرسة وأقسامها وبرامجها المتنوعة. ومن ثم اجتمع مع راعي وعمدة كنيسة المخلص في الزرقاء للاطمئنان عليهم والصلاة معهم.

ثم قام المطران نعوم وبرفقته وفد من الكنيسة الأسقفية لزيارات الأب يوسف رزق وكنيسة ومدرسة اللاتين الجنوبي في مدينة الزرقاء.

جاءت هذه الزيارة بعد الاعتداء الذي قام به احد الأفراد على بعض ممتلكات كل من المدرسة الأسقفية والمدرسة اللاتينية في المدينة.

 

 

المطران المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الأنچليكاني القدس مدينة الزرقاء