مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة يشكل لجنة للمشاركة فى مسابقة التصنيف الأخضر للجامعات

قرر مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، تشكيل لجنة من عدد من وكلاء الكليات لإعداد ملف جامعة الإسكندرية تمهيدا لمشاركتها في مسابقة التصنيف الأخضر للجامعات.

وجاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بادارة الجامعة.

وأحيط المجلس علماً بأهم التوصيات الصادرة عن مؤتمر اليوم العالمي للسكان الصحة والتنمية واهمية مشاركة الجامعات للمساهمة في هذا الشأن، وتم استعراض أبرز التوصيات كزيادة فرص التعليم للفئات الاقل تعليما للحد من الظواهر السلبية مثل عمالة الاطفال، والزواج المبكر عند الفتيات وحرمان الأولاد من التعليم والتي تشكل الأسباب الجوهرية للقضية السكانية، وتفعيل برامج تنمية الأسرة المصرية".

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر لكافة كليات ومعاهد الجامعة علي الإعداد والتنظيم الجيد لاحتفالات الذكري الـ 50 لحرب أكتوبر المجيدة من خلال تنظيم عدد كبير من الندوات والفعاليات واستضافة أبطال القوات المسلحة المصرية والشخصيات المؤثرة لحث روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي الاستاذ بكلية الطب حول تنظيم عدد من القوافل الطبية الخدمية المتكاملة إلى "قرية حلب بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوى ، الوحدة الصحية أبيس 7 ، الوحدة الصحية أبيس 8" لخدمة أهالي القري المناطق الاشد إحتياجاً في مختلف التخصصات الطبية مع صرف الأدوية وتحويل بعض الحالات إلي المستشفى الرئيسي الجامعي.

وأشاد الدكتور سعيد علام بتنظيم كليات القطاع التربوي بالجامعة معرض "نصر أكتوبر المجيد.. لتوظيف خامات البيئة من منظور الاستدامة"، وقيام طالبات شعب الطفولة بكليات القطاع التربوى بالجامعة باستخدام خامات البيئة لعمل تصميمات ومجسمات تعبر عن ملحمه نصر أكتوبر المجيد بمشاركة كيان شباب جامعة وكذلك أطفال مرحلة رياض الأطفال ومشرفيهم ببعض العروض العسكرية.

وناقش المجلس تقرير كلية التربية الخاص بمحو الأمية وعدد الفصول التي تم فتحها وأهم المعوقات التى تواجه الجامعة والطلاب وطرق التغلب عليها مع التنسيق الكامل بين كليات القطاع التربوي الخمس.



واستعرض المجلس عدد من أنشطة وورش العمل والندوات والمبادرات والدورات بكليات الجامعة التى تمت خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر.