يديعوت أحرنوت: نقل 39 أسيرا وأسيرة إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، ظهر الجمعة، إنه جرى نقل 24 أسيرة من سجن الدامون و15 أسيرا من سجن مجدو إلى سجن عوفر تحت حراسة مشددة لإطلاق سراحهم ضمن صفقة الرهائن.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة، والتي تم التوصل إليها بجهود مصرية - قطرية وبرعاية أمريكية.

وينص اتفاق الهدنة على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عامًا، على أن تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

كما يتضمن الاتفاق توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة ولمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال، وأن يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، على أن يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا، ويتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.