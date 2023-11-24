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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الصحة الكويتية" تعلن استعدادها لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين

الكويت
الكويت
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وجه وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي قطاعات الوزارة المختلفة والمستشفيات، بالاستعداد لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، لتلقي العلاج في مستشفيات الوزارة؛ تأكيدا على موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية - وفقا لصحيفة (الراي) الكويتية اليوم الجمعة- أن هناك متابعة وتنسيقا وتعاونا مع الجهات الأخرى المعنية لاستقبال الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، وتتواصل الاستعدادات للانتهاء من مختلف الإجراءات والترتيبات الخاصة بهذا الشأن، لتقديم الرعاية الصحية للجرحى، وفق أفضل المعايير المطلوبة والمستحقة.

الكويت المصابين الفلسطينيين