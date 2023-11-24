جزار يصيب طالب إعدادي بالدقهلية لدفاعه عن سيدة

أصيب طالب بالصف الثالث الإعدادى بمركز طلخا فى محافظة الدقهلية بإصابات متفرقة بجسده عقب تعدى جزار وآخرين عليه خلال مشاجرة بين الجزار وسيدة تدخل الطالب للدفاع عنها دون سابق معرفه بها .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولى بوصول طالب يدعى مصطفى حسين ١٥ عاما طالب بالصف الثالث الإعدادى مصاب بجروح متفرقة بأنحاء جسده ادعاء تعدى من آخرين .

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال مرافقيه اتهمو جزار يدعى كريم . ع . ع وآخرين معه بالتعدى عليه بالايدى واسلحه بيضاء خلال تدخله للدفاع عن سيدة لا يعرفها كان يتعدى عليها الجزار .

وبالفحص تبين أن مشاداه حدثت بين السيدة والمتهم امام محل الجزارة الخاص به وعندما رأها المجنى عليه تدخل للدفاع عنها دون سابق معرفه فقام الجزار ومرافقيه بالتعدى عليه واصاباته حيث تم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.