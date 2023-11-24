محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة الترتيبات النهائية استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومناقشة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام (10 و11 و12 ديسمبر المقبل)، والتي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى (أيام 1 و2 و3 من نفس الشهر).

وأكد المحافظ على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الانتخابات سوف تجري بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و 754 لجنة فرعية لاستقبال عدد ٦ ملايين و٢٣٤ ألفا و٣١٨ ناخبا من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وأكد راشد أن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابى لخروج العرس الانتخابى بالصورة اللائقة والتى عهدها العالم عن الشعب المصرى.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماعه لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات والذى بحث خلاله الدور الخاص بكل جهة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإنتخابات ويجرى الإعداد لإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات بالديوان العام للمحافظة والتى سيتم عقدها برئاسته وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية والتى ستكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.

وكمهام عاجلة، وجه المحافظ مسئولى الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق بالبدء فوراً فى أعمال رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أية مخلفات أو تعديات والسيارات المتهالكة ومنع الإشغالات وتوفير كل جهة لفرق عمل مجهزة للتوجه للمقار فى حالة الطوارئ على أن يتم توفير كافة الخدمات المتعلقة بإستقبال الناخبين بكل لجنة وتسهيل حركة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير وشوادر الإنتظار وتجهيزها بالمقاعد والمظلات وإعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان والمتابعة الميدانية ورفع التقارير الدورية بنتائج الأعمال.

كما وجه محافظ الجيزة بسرعة مراجعة المقار الإنتخابية واللجان وملحقاتها للتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة بأى منها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والمنطقة الأزهرية وتوفير متطلبات إقامة وإنتقال أفراد التأمين والقائمين على العملية الإنتخابية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى، منوهاً على توفير جهاز السرفيس والنقل الجماعى لوسائل نقل للراغبين فى الذهاب للمقار الإنتخابية الخاصة بهم من ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن وفى حالة بعد المسافة بين الناخب واللجنة التابع لها فور التواصل بغرف العمليات على أن يتم الإنتهاء من تلك التجهيزات بمدة كافية قبل تسليم اللجان للجهات المعنية بالعملية الإنتخابية.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الشئون الصحية برفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير عدد كافى من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية كافة المقار واللجان على أن يتم توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.

وناقش المحافظ مع مسئولى مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنائس والمجلس القومى للمرأة والجهات التابعة لها البرامج التوعوية الجاري تنفيذها للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وأن ذلك يؤثر على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية والذي ينعكس على حياة المواطنين في شتى المناحي.

وأكد ضرورة التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والرائدات الريفيات والمؤثرين والقيادات الشعبية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالإنتخابات وعقد الندوات لتعريفهم بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الإنتخابى.

وحضر الاجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد حازم عمارة نائب المستشار العسكري وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومسئولى الجهات الأمنية و رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات ومسئولى الهيئات والإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.