أوكرانيا: ارتفاع حصيلة الضحايا الأطفال إلى 1658 قتيلا

الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 12:22 م

أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، مقتل 510 أطفال وإصابة 1148 آخرين، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية، اليوم /الجمعة/، إنه حتى اليوم 23 نوفمبر، تأثر أكثر من 1658 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 510 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1148 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ492 حالة، وتليها خاركييف بـ304 حالات وفي كييف 139 حالة وفي خيرسون 139 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.