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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يطالب المجتمع الدولي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمها للأمم المتحدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب على المجتمع الدولي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة، مشيرا الى وجود 15 ألف شهيد في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي، منهم أكثر من 5500 من الأطفال، و2000 من النساء، أي 60 أو 70 % ضحايا من السيدات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، نقلته فضائية “ten”، اليوم الجمعة، أن المجتمع الدولي يجب أن يقدم مساعدات تكفي لتلبية احتياجات المدنيين في غزة، ويكون هناك مناطق آمنة  في كل القطاعات بغزة.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه تم تدمير أكثر من 40 أو 50 ألف منزل، وهناك أكثر من 70 ألف منزل تعرضوا للضرر.

 

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