إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق مدينة دمو في الفيوم

وقع، منذ قليل، حادث إنقلاب ميكروباص أعلى طريق اسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل مدينه دمو بدائرة مركز شرطة الفيوم، والذى أسفر عن إصابة 5 مواطنين ونقلوا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بتلقي بلاغ من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز ووجود مصابين، فانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، بسبب السرعه الذائدة، مما أدى إلى إنقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 5أشخاص ونقلوا جميعهم إلى مستشفى الفيوم العام لتوقيع الكشف الطبي على المصابين.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعه.