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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يهدم منزلا في مخيم جنين بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم جنين بقطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وذلك ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان «طوفان الأقصى».

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